Атака БПЛА на регионы России 29 мая: хронология ночных атак и последствия от ударов ВСУ

Ночью 29 мая 2026 года несколько российских регионов подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В публикациях глав субъектов федерации, собранных в национальном мессенджере Max, детализированы последствия ударов.

Воронежская область

Глава региона Александр Гусев в 5:17 утра сообщил об отражении атаки. Силы ПВО за ночь обнаружили и уничтожили пять БПЛА в небе над тремя районами области. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Волгоградская область

Губернатор Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки ВСУ на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. В Краснооктябрьском районе Волгограда атакован жилой многоквартирный дом на улице Вершинина, 32: «По предварительным данным, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано».

Работа аэропорта была приостановлена с вечера 28 мая.

Ярославская область

Губернатор Михаил Евраев подтвердил атаку украинских БПЛА на регион. Утром 29 мая для обеспечения безопасности было ограничено движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, перекрыт участок от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Краснодарский край

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о трагических последствиях атаки: в результате удара БПЛА по многоквартирным домам в Краснодаре погиб один человек.

В Тамбовской и Тульской областиях 29 мая был объявлен режим беспилотной опасности.