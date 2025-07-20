Атака БПЛА на Тульскую область: губернатор сообщил о последствиях

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телерам-канале проинформировал , что в ночь на 20 июля над территорией региона дежурные силы ПВО устранили восемь вражеских БПЛА.

В ночь на 20 июля губернатор Миляев оперативно информировал о ситуации в регионе. Около 2 часов ночи он сообщил, что подразделения ПВО Минобороны России отражают атаки беспилотников ВСУ. Дмитрий Миляев предупредил, что угроза безопасности по-прежнему сохранялась. Жителей призвали сохранять спокойствие и занять безопасное место. В 06:00 губернатор сообщил об отмене опасности атаки БПЛА. Согласно предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Глава региона позже рассказал о последствиях атаки. В частности, информация об отсутствии пострадавших подтвердилась. На место падения обломков БПЛА прибыли представители оперативных служб. Жителям региона рекомендовано не приближаться к обломкам дронов и не прикасаться к ним.

«Напоминаю, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — написал губернатор Миляев.

Ранее сообщалось, что в Сеть попали кадры уничтожения БПЛА над московским Зеленоградом.