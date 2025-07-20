В Сеть попали кадры уничтожения БПЛА над московским Зеленоградом

В интернете распространяется видеозапись, на которой запечатлён момент уничтожения беспилотного летательного аппарата над территорией города Зеленоград. Видеозапись была опубликована в Телеграм-канале BAZA.

Сообщается, что один беспилотный летательный аппарат был сбит над крышей жилого здания в городе. В результате этого инцидента в здании были повреждены несколько оконных рам. В результате падения обломков второго беспилотного летательного аппарата во дворе другого дома произошло возгорание автомобилей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в Зеленограде был сбит беспилотный летательный аппарат украинского производства. На место падения обломков были направлены оперативные службы. По предварительным данным, серьёзных разрушений и пострадавших не зафиксировано.

В ночь на 20 июля на столицу было совершено 16 попыток атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов.