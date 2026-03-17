Атака БПЛА в Белгородской области: есть пострадавшие

В городе Короча произошла атака беспилотников, в результате которой пострадали пять человек, включая несовершеннолетних. Удар нанесли украинские дроны, сообщил губернатор Белгородская область Вячеслав Гладков, передает ТАСС .

По информации, город атаковали два беспилотных летательных аппарата. Один из них взорвался рядом с социальным объектом. В результате детонации травмы получили пятеро местных жителей. Среди пострадавших — 18-летний молодой человек, у которого зафиксированы ссадины на лице. Также ранения получили три подростка: у 16-летней девушки диагностировали повреждение руки и ссадины на ногах, у другой — травму стопы. Еще двое 16-летних юношей получили ушибы и ссадины мягких тканей головы и спины.

Медики оказали пострадавшим помощь на месте происшествия. По предварительным данным, госпитализация никому из них не потребовалась.

Атака также привела к повреждениям зданий и имущества. В одном из социальных объектов выбиты окна и поврежден фасад. Осколки задели жилые дома: стекла выбило в трех квартирах двух многоквартирных домов, а также в двух частных домовладениях. Кроме того, повреждения получили шесть легковых автомобилей.

Второй беспилотник ударил по зданию торгового объекта. В результате повреждены крыша, фасад и остекление строения. На месте продолжают работать экстренные и оперативные службы, специалисты уточняют масштабы последствий.

Ранее Министерство обороны РФ предложило расширить перечень ограничений для контрактной службы.