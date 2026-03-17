Атака БПЛА в Белгородской области: есть пострадавшие

Гладков: пять человек пострадали при атаке дронов в Белгородской области
В городе Короча произошла атака беспилотников, в результате которой пострадали пять человек, включая несовершеннолетних. Удар нанесли украинские дроны, сообщил губернатор Белгородская область Вячеслав Гладков, передает ТАСС.
По информации, город атаковали два беспилотных летательных аппарата. Один из них взорвался рядом с социальным объектом. В результате детонации травмы получили пятеро местных жителей. Среди пострадавших — 18-летний молодой человек, у которого зафиксированы ссадины на лице. Также ранения получили три подростка: у 16-летней девушки диагностировали повреждение руки и ссадины на ногах, у другой — травму стопы. Еще двое 16-летних юношей получили ушибы и ссадины мягких тканей головы и спины.
Медики оказали пострадавшим помощь на месте происшествия. По предварительным данным, госпитализация никому из них не потребовалась.
Атака также привела к повреждениям зданий и имущества. В одном из социальных объектов выбиты окна и поврежден фасад. Осколки задели жилые дома: стекла выбило в трех квартирах двух многоквартирных домов, а также в двух частных домовладениях. Кроме того, повреждения получили шесть легковых автомобилей.
Второй беспилотник ударил по зданию торгового объекта. В результате повреждены крыша, фасад и остекление строения. На месте продолжают работать экстренные и оперативные службы, специалисты уточняют масштабы последствий.
