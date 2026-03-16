Министерство обороны РФ предложило расширить перечень ограничений для контрактной службы

Министерство обороны Российской Федерации подготовило проект приказа, предусматривающий расширение перечня психических заболеваний и поведенческих расстройств, при наличии которых граждане с категорией ограниченной годности не смогут заключить контракт на военную службу в период мобилизации. Документ, подписанный Андреем Белоусовым, опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в обновленный список включены органические кататонические, бредовые, тревожные и диссоциативные расстройства, а также нарушения психики, связанные с употреблением психоактивных веществ. Кроме того, отдельно указаны фобические состояния, обсессивно-компульсивные расстройства и посттравматические стрессовые нарушения.

В перечень также вошли различные формы шизофрении, хронические бредовые состояния, расстройства психического развития, эмоциональные нарушения и поведенческие отклонения, проявляющиеся в детском и подростковом возрасте, а также интеллектуальные нарушения.

Параллельно опубликован документ за подписью Михаилом Мишустиным, который расширяет список веществ, подлежащих обязательному выявлению при медицинском обследовании кандидатов на контрактную службу, службу в мобилизационном резерве и приравненные виды службы.

В перечень контролируемых веществ дополнительно включены метамфетамин, синтетические катиноны и бензодиазепины.

