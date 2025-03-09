Атака дронов ВСУ: жители Рязани сообщили о взрывах в районе НПЗ

В районе, где расположен Рязанский нефтеперерабатывающий завод, были зафиксированы взрывы. Жители, проживающие в этой местности, сообщили об этом в местных социальных сетях, отметив, что слышали звуки, напоминающие работу систем противовоздушной обороны.

Глава Рязанской области Павел Миков в своем Телеграм-канале подтвердил, что система противовоздушной обороны региона успешно отразила атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали», — написал Миков.

К месту, где упали обломки беспилотных летательных аппаратов, уже прибыли экстренные службы. Информация о размере материального ущерба в следствии атаки ВСУ будет предоставлена позже.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 марта системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 31 украинский беспилотный летательный аппарат в различных регионах России.