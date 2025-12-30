Атака из леса: версия о том, как «спящие» диверсанты могли осуществить пуски по новгородской резиденции

Массированную атаку беспилотников на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, по мнению экспертов, могли осуществить диверсионные группы, заранее развернутые на территории России. С такой версией выступил в беседе с « Лентой.ру » полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Напомним, Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства ПВО отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ, направленную на объект в Новгородской области. Анатолий Матвийчук предположил, что такое значительное количество дронов могли в течение длительного времени скрытно собирать на тайных базах. По его мнению, такие базы могли размещаться на дачах, на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) или в лесных укрытиях. По команде операторы «спящих ячеек» могли активироваться, подготовить технику и осуществить пуск. Эксперт отметил, что любой современный беспилотник с радиусом действия в 100 километров способен нанести подобный удар.