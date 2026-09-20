Медведи идут к людям: эксперты назвали главную причину

Медведи все чаще выходят к людям в Забайкалье. Одна из главных причин — доступные пищевые отходы. Если хищник находит еду рядом с поселком, он возвращается снова. Об этом ТАСС рассказал эксперт Антон Снетов.

По словам специалиста, важно не оставлять отходы в доступных местах и не подкармливать диких животных. Это снижает риск повторных визитов.

Ситуация в регионе тревожная. Случаи выхода медведей к людям участились в семь раз по сравнению с прошлым годом. Причина — нехватка естественных кормов. В Забайкалье плохой урожай кедрового ореха и ягод. Животным приходится расширять территорию поиска пищи.

В пяти муниципалитетах уже введен режим повышенной готовности. Власти призывают жителей соблюдать осторожность, не приближаться к лесным массивам и не создавать свалки еды, которые приманивают хищников.

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