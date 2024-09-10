Атака на Москву продолжается: еще два БПЛА сбиты в Раменском городском округе
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Ещё два летевших на Москву вражеских беспилотных летательных аппарата уничтожены в Московской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как написал градоначальник, силы ПВО уничтожили вражескую авиатехнику в Раменском городском округе Подмосковья.
Разрушений и пострадавших не зафиксировано, добавил Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский БПЛА. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. На месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы.