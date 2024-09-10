Собянин: в подмосковных Люберцах сбит летевший атаковать Москву вражеский БПЛА

Безопасность

Фото: [pxhere.com]

Средства региональной противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Люберецким городским округом летевший на Москву украинский дрон, проинформировал в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

Собянин добавил, сейчас на месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы.

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