Собянин: в подмосковных Люберцах сбит летевший атаковать Москву вражеский БПЛА
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Средства региональной противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Люберецким городским округом летевший на Москву украинский дрон, проинформировал в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.
Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.
Собянин добавил, сейчас на месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы.