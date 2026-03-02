Атака на Новороссийск продолжается: ВСУ бьют по спящему городу, под огнем — дома и школы

В результате обстрелов зафиксированы новые разрушения — пострадали еще семь строений, среди которых две многоэтажки и пять домов частного сектора. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По информации градоначальника, в двух местах вспыхнули пожары. В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией огня. К счастью, на данный момент данные о пострадавших не поступали.

«Новороссийск продолжает подвергаться атаке ВСУ. На данный момент известно о повреждениях еще в двух многоквартирных домах и пяти частных. По двум адресам в результате возникли возгорания, их ликвидируют. По предварительной информации, пострадавших нет», — проинформировал он.

Кроме того, власти оперативно разворачивают инфраструктуру для помощи гражданам, чье жилье пострадало. Андрей Кравченко добавил, что для жителей Восточного внутригородского района открыт дополнительный пункт временного размещения на базе школы №32. Туда уже направлены жильцы пострадавших частных домов.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS.