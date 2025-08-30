Атака на Самарскую область: дроны ВСУ ударили по НПЗ в Сызрани
Украинские дроны атаковали Сызрань
Фото: [instockphoto.com]
Ранним утром город Сызрань, расположенный в Самарской области, оказался целью атаки с применением беспилотников.
Соответствующая информация была распространена рядом Telegram-каналов, включая SHOT, со ссылкой на многочисленные сообщения от местных жителей.
По свидетельствам очевидцев, приблизительно в четыре часа утра в городе раздались мощные хлопки, похожие на взрывы. Вслед за этим в небе над территорией одного из промышленных предприятий был замечен густой столб дыма.
На данный момент официальные власти и представители экстренных служб не прокомментировали произошедшее и не предоставили данных о возможных разрушениях или пострадавших.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили в небе над Самарской областью 13 вражеских беспилотников.