Атака на Самарскую область: дроны ВСУ ударили по НПЗ в Сызрани

Соответствующая информация была распространена рядом Telegram-каналов, включая SHOT, со ссылкой на многочисленные сообщения от местных жителей.

По свидетельствам очевидцев, приблизительно в четыре часа утра в городе раздались мощные хлопки, похожие на взрывы. Вслед за этим в небе над территорией одного из промышленных предприятий был замечен густой столб дыма.

На данный момент официальные власти и представители экстренных служб не прокомментировали произошедшее и не предоставили данных о возможных разрушениях или пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили в небе над Самарской областью 13 вражеских беспилотников.