Атака ВСУ и взрывы в Тверской области: спешно эвакуирован вокзал на станция Старая Торопа

Железнодорожная станция Старая Тропа, что находится в Тверской области, эвакуирована из-за атаки украинских дронов, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью ВСУ атаковали территорию Тверской области беспилотниками. В ходе ликвидации вражеских дронов их осколки упали на землю неподалеку от станции Старая Торопа, прозвучало несколько взрывов. Властями было принято решение об эвакуации пассажиров и персонала станции.

«О ситуации на станции Старая Торопа в Тверской области. Сегодня, 21 сентября, в 2.42 (совпадает с мск) в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала», — сообщает Октябрьская железная дорога.

Согласно предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время, как сообщили в пресс-службе ОЖД, пассажирский поезд Москва — Псков отправлен в объезд Старой Торопы, а состав следованием Санкт-Петербург — Смоленск задерживается на несколько часов. Кроме того, укорочены маршруты электричек Ржев — Русаново.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь подразделения российской противоракетной обороны выявили в небе над регионами РФ и ликвидировали 101 украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны России.