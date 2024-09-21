Более 100 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией России за прошедшую ночь

За минувшую ночь подразделения российской противоракетной обороны выявили в небе над регионами РФ и ликвидировали 101 украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Наибольшее число вражеских дронов было сбито над Брянской областью, Краснодарским краем и в акватории Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи при попытке „киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БПЛА самолетного типа“, — говорится в сообщении.

53 — перехвачены под Брянском, пять БПЛА сбито в небе над Калужской областью, по три дрона противника уничтожены над Тверской и Белгородской областями.