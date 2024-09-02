Войска группировки «Север» отразили шесть атак штурмовых отрядов ВСУ в направлениях населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное в Курской области, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении.

Дополнительно ведомство отметило, что были зафиксированы три неудачные попытки украинских сил атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Ольговка и Кремяное.

Эти безуспешные попытки свидетельствуют о высоком уровне подготовки и организации обороны российских войск.

Министерство обороны также предоставило данные о потерях ВСУ за последние сутки, указав, что украинские силы потеряли до 40 человек, одну боевую машину пехоты, две бронированные машины и один автомобиль.

Операции такого рода требуют тщательной подготовки и точного взаимодействия всех подразделений, что позволяет минимизировать потери и добиваться поставленных целей.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после обстрела Белгорода увеличилось до трех.