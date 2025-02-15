Стало известно о подрыве украинской жительницы вместе с двумя группами работников ТЦК

В украинском Николаеве произошло ЧП. Там местная жительница взорвала себя вместе с двумя группами работников территориального комплектовочного центра, который исполняет роль военкомата. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Женщина вместе с сумкой подошла к двум группам военных, которые стояли рядом с одним из кафе на улице в Николаеве. Следом за этим раздался сильный взрыв. По имеющимся данным, сама женщина погибла, вместе с ней был убит как минимум один из военнослужащих. Еще восемь сотрудников ТЦК получили ранения, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что жители Украины стали прятать своих сыновей от работников ТЦК на фоне слухов о том, что мобилизация распространится на всех мужчин, достигших возраста в 18 лет. Молодежь почти перестала встречаться в учебных заведениях, поскольку молодым людям их родители стали запрещать выходить из дома.