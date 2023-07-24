Атаки украинцев на российскую группировку «Центр» закончились для них десятками пленных

В плен к россиянам попало более 40 бойцов ВСУ.

Александр Савчук, руководитель пресс-центра группировки, заявил, что сразу на двух направлениях неприятель предпринял более десятка попыток наступательных действий.

«На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции,» - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. В атаках принимали участие 21-я и 67-я механизированные, а также 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ. Все они понесли значительные потери в своем личном составе. При этом более 40 украинских военнослужащих сдались в плен. Враг потерял большое количество боевой техники: пять пикапов, четыре бронированных автомобиля, три боевые машины пехоты.