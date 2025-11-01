Атаки врага отбиты: российская ПВО сбила за ночь 98 украинских беспилотников

На протяжении ночи на субботу, 1 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 98 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали они в микроблоге.

Над Белгородской областью было уничтожено 45 беспилотников. Над Самарской областью сбили 12 БПЛА. 11 дронов перехватили над территорией Московского региона, в том числе шесть аппаратов, летевших на Москву. Еще по 10 беспилотников удалось нейтрализовать в Воронежской и Ростовской областях. Четыре летательных аппарата уничтожили в Тульской области. По два беспилотника сбили над Липецкой и Рязанской областями, и над Курской и Калужской областями — еще по одному.

Ранее Минобороны сообщило о 130 сбитых беспилотниках в ночь на пятницу, 31 октября. Больше всего БПЛА, 31 единица, было перехвачено над Курской областью.