Жителям Подмосковья рассказали о программе квеста «Город пЕРемен»

«В 2021-м году мы собрали около 800 тыс. наказов по всему Подмосковью в Народную программу „Единой России“, и сейчас она выполнена почти полностью. Жители писали пожелания по социальным объектам — школам, детским садикам, по приведению в порядок парков и набережных, ремонту дорог и тротуаров. И нам захотелось показать, что из это вышло, не в виде скучных презентаций или длинных отчетов, а провести жителей по маршруту перемен, чтобы они увидели своими глазами, как поменялся их город», — рассказала руководитель МГЕР в Подмосковье Диана Алумянц.

Архитектор квестов компании «Дзен Ивент» Михаил Кученков отметил, что работа была непростой, так как для разработки задания невозможно было найти соответствующую информацию в сети.

«Последние пару лет панорамы городов сняты так детально, что иногда кажется: дальше только флюорография. Но объекты, с которыми мы работали, настолько динамично меняются, что даже самая свежая панорама 2025 года вам не поможет», — пояснил он.

По его словам, для трех городов — Видного, Балашихи и Королева — набралось более 600 вопросов. После старта на онлайн-платформе перед каждой командой открываются более 100 точек с заданиями. Для их решения нужно выйти из дома и пройти по городу. Участникам предоставляет печатная карта и карта на платформе. Квест рассчитан на жителей всех возрастов.

«Он подойдет и молодежи, и людям постарше, и семьям с детьми. Можно гоняться за местами и набирать большое количество баллов, а можно просто погулять по городу или по конкретному парку. Каждый получит свою порцию удовольствия», — сказала Алумянц.

Мероприятие пройдет 23 мая в Видном, а затем — в Балашихе и Королеве (31 мая и 6 июня соответственно). Старт во всех городах — в 11:00. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте gorod-peremen.ru, а также на месте в день проведения квеста. Участников будут принимать на протяжении всего квеста до конца дня. Всех ждут сувениры, а победителей — ценные призы.