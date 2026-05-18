«Один в пирамиде без связи»: заблудившегося в древней гробнице Никаса Сафронова вывел к людям усатый гид

Известный российский художник Никас Сафронов пережил опасное приключение во время поездки в Египет, пишет Super.ru. Все началось с того, что он решил осмотреть малоизвестную местную пирамиду. Водитель, который сопровождал художника, просил его не ходить внутрь одному и дождаться снаружи, однако Сафронов проигнорировал эту просьбу и отправился в путь один.

Вскоре художник понял, что потерялся в лабиринтах древнего сооружения. Никас блуждал в темноте несколько часов, экономя воду и силы. С каждой минутой надежда на спасение таяла.

«Ты больше не управляешь ситуацией, а просто существуешь внутри нее», — рассказал художник.

В какой-то момент он услышал мяуканье. Сафронов подумал, что это галлюцинация от жажды и усталости, но все же решил проверить источник звука.

Художник пошел на звук и увидел маленького котенка: животное, по его словам, словно понимая беду человека, побежало вперед, и Сафронов последовал за ним. Через некоторое время пушистый проводник вывел его к свету.

Как выяснилось позже, из-за ошибки водителя спасательные службы все это время искали Сафронова совершенно в другом месте: его не могли найти целых три дня. Несмотря на пережитый стресс, художник договорился не жаловаться на произошедшее и не поднимать шума.

Своего спасителя — египетского котенка — Никас Сафронов решил забрать с собой в Москву. Он назвал пушистую героиню Клеопатрой.

