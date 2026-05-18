Ряд россиян ждет повышение пенсий летом 2026 года

Работающих пенсионеров в России ждет второе повышение пенсий в 2026 году. После январской индексации на 7,6 процента с 1 августа произойдет традиционный перерасчет с учетом дополнительно заработанных пенсионных коэффициентов. Максимальная прибавка, как рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, составит до 470 рублей. При этом доплата будет постоянной, а подавать заявления не потребуется.

Страховые пенсии работающих граждан в России повысятся второй раз за год. После увеличения размера выплат с 1 января 2026 года следующее повышение произойдет 1 августа. Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с URA.RU.

Прежде всего, как пояснил эксперт, нужно разобраться, как изменились компоненты расчета страховой пенсии в 2026 году. Размер фиксированной выплаты увеличили до 9584,69 рубля (в 2025 году она составляла 8907,70 рубля). Прибавка составила 7,6 процента, или 676,99 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) выросла до 156,76 рубля (увеличение на 7,6 процента, или на 11,07 рубля).

Страховые пенсии, по словам Балынина, увеличились на 7,6 процента, что оказалось темпами на 2 процентных пункта выше инфляции (в 2025 году она составила 5,59 процента по данным Росстата). Это обеспечило рост выплат в реальном выражении. Экономист отметил, что обеспечение роста пенсий темпами не ниже инфляции закреплено в указе президента России о национальных целях развития. В данном случае страховые пенсии выросли темпами выше инфляции, что говорит о приоритетности поддержки пенсионеров.

Важно, что индексация прошла с опережением сроков — не с февраля, как планировалось изначально, а с января. Экономист привел пример: если в декабре размер страховой пенсии по старости у пенсионера был равен 25 658 рублям, то в январе он увеличился на 7,6 процента и составил 27 608,01 рубля. В таком размере выплата будет поступать и в последующие месяцы.

С 2025 года страховые пенсии при индексациях увеличиваются как у работающих, так и у неработающих пенсионеров. При этом последних, как напомнил доцент, традиционно ждет еще и августовское увеличение. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится ежегодно в августе года, следующего за годом осуществления трудовой деятельности. По мнению Балынина, это правильная мера — размер пенсии должен увеличиваться с учетом дополнительно заработанных коэффициентов. В августе 2026 года будет учтен период трудовой деятельности работающего пенсионера в 2025 году.

Сумма увеличения у каждого пенсионера будет индивидуальной. С учетом максимально учитываемого числа ИПК (3) и текущей стоимости одного коэффициента (156,76 рубля), сумма августовского увеличения составит до 470,28 рубля. Годом ранее максимальная прибавка была равна 437,07 рубля. Экономист пояснил расчет: 3 умножаем на 156,76, получаем 470,28 рубля. Если гражданин сформировал, допустим, 1,598 ИПК, то размер пенсии в августе увеличится на 250,50 рубля. Если в июле выплата равна 29 874 рублям, а корректировка будет максимальной, то в августе пенсионер получит 30 344,28 рубля.

Список-памятка для работающих пенсионеров:

Когда ждать повышения? 1 августа 2026 года — второе повышение пенсий в этом году.

Сколько добавят? Максимум 470,28 рубля. Сумма зависит от количества заработанных пенсионных коэффициентов (до 3 ИПК).

Кто получит доплату? Только те, кто в 2025 году работал официально и получал «белую» зарплату.

Кто не получит? Работающие пенсионеры с теневой («серой» или «в конверте») занятостью. Такие доходы не формируют пенсионных прав.

Нужно ли писать заявление? Нет. Перерасчет производится автоматически — у Социального фонда есть все данные.

Это разовая выплата? Нет. Доплата постоянная. После начисления в августе она сохранится в последующие месяцы.

Осторожно, мошенники! Если кто-то звонит и предлагает помочь с доплатой или запросить заявление — класть трубку. Это преступная схема.

