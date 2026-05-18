Прокуратура проверит информацию о самостоятельном уходе воспитанников детского сада в Чехове
В Чехове прокуратура организовала проверку в связи с тем, что двое детей самостоятельно покинули территорию детского сада в Чехове. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Инцидент произошел в дошкольном учреждении на улице Мира. Два воспитанника средней группы в возрасте 5 лет остались без присмотра воспитателей и самовольно покинули территорию учреждения.
В рамках проверки городская прокуратура Чехова даст оценку соблюдению требований законодательства об образовании, а также действиям сотрудников учреждения.
