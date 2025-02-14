Атаковавший жилой дом в Белгородской области дрон ВСУ убил мужчину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил , что в селе Кукуевка украинский беспилотник совершил сброс боеприпаса на один из жилых домов, в результате чего погиб мужчина.

В селе пострадали семь домов: были выбиты окна, повреждены фасады, крыши и заборы. Четыре легковых автомобиля также получили повреждения.

Село Долгое также оказалось под атакой дронов. В трех домах выбиты окна, повреждены крыши и стеновые конструкции. Осколки беспилотника повредили три легковых автомобиля, трактор и местный магазин.

Глава региона отметил, что информация о последствиях инцидентов уточняется. После получения разрешения от Минобороны оперативные службы проведут обследование каждого дома для оценки нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 14 февраля ликвидировали 50 украинских БПЛА над Россией. Из общего числа 41 дрон был нейтрализован над Белгородской областью.