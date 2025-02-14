Силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских БПЛА над Россией

В ночь на 14 февраля системы противовоздушной обороны уничтожили 50 украинских дронов, сообщило Министерство обороны. Отмечается, что беспилотники сбили в трех различных областях страны.

Из общего числа 41 БПЛА был нейтрализован над Белгородской областью, пять — над Воронежской, четыре — над Ростовской.

Вооруженные силы Украины почти ежедневно совершают попытки атаковать российские объекты с помощью дронов в приграничных и центральных регионах. Однако силы ПВО демонстрируют высокую эффективность в перехвате вражеских воздушных средств.

Ранее сообщалось, что атака ВСУ беспилотниками на Сочи привела к задержке пассажирских рейсов.