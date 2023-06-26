Atlantic: техника с Запада не спасает украинскую армию от поражения со стороны России
Фото: [Михаил Тургиев/РИА Новости]
Все дело в заметно большей технологичности российского оружия, а также в количественном преимуществе.
У американского издания вышла статья, автор которой уверен, что вооружения ВС РФ гораздо более эффективно чем все то, чем оснащена украинская сторона.
«У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские», - утверждает Филлипс Пейсон О’Брайен.
Такой же перевес у РФ имеется и по беспилотникам, и по ударным вертолетам. В российской армии также большое количество противотанковых комплексов, артиллерийских и ракетных систем. Из-за этого современная западная техника, которая поступает на Украину, попадает под удары и уничтожается.