Все дело в заметно большей технологичности российского оружия, а также в количественном преимуществе.

У американского издания вышла статья, автор которой уверен, что вооружения ВС РФ гораздо более эффективно чем все то, чем оснащена украинская сторона.

«У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские», - утверждает Филлипс Пейсон О’Брайен.

Такой же перевес у РФ имеется и по беспилотникам, и по ударным вертолетам. В российской армии также большое количество противотанковых комплексов, артиллерийских и ракетных систем. Из-за этого современная западная техника, которая поступает на Украину, попадает под удары и уничтожается.