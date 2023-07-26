Авария на трассе в Омской области унесла жизни четырех человек

Трагедия произошла на автомобильной дороге Челябинск – Новосибирск сегодня днем. Там автомобиль Renault выскочил при обгоне на встречную полосу, после чего врезался в фуру Scania, которая шла в противоположном направлении. В легковушке за рулем был 39-летний мужчина. Его пассажирами выступали 43-летняя женщина, а также дети 2009 и 2012 года рождения. Все они погибли от полученных травм.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные, полученные от УМВД по Омской области. Прокуратура сейчас ведет проверку всех обстоятельств трагедии.