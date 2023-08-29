Авария с участием трех фур и легковушки произошла на трассе в подмосковных Луховицах

Работники 229-й пожарно-спасательной службы «Мособлпожспаса» приняли участие в ликвидации ДТП с тремя большегрузами и легковой машиной на трассе в Луховицах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла накануне днем на 141-м километре автодороги «Урал». Как уточнил замначальника части Илья Морозов, одна из фур въехала в разделительный отбойник. После этого грузовой автомобиль развернуло посередине дороги, движение оказалось перекрытым. Затем в большегруз врезалась легковушка и еще две фуры. Водитель одной из них получил травмы.

Спасатели оперативно прибыли на место ДТП. Они смыли нефтепродукты с дорожного полотна и отключили аккумуляторные батареи автомобилей. Пострадавшего водителя большегруза извлекли из кабины и передали медикам. Мужчину госпитализировали в Луховицкую ЦРБ.

Ранее работники "Мособлпожспаса" оказали помощь рабочему, который получил травмы при обрушении стены во время демонтажа в заброшенном здании Краснозаводске.