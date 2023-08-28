Рабочий пострадал при обрушении стены в заброшенном здании в подмосковном Краснозаводске

Работники 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь пожилому мужчине, который получил травмы в результате обрушение стены в заброшенном здании в Краснозаводске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло во время проведения демонтажных работ. О происшествии в Систему-112 сообщили коллеги пострадавшего. Они рассказали, что одного из рабочих, который находился на строительной стремянке, придавило обрушившейся кирпичной стеной.

Как сообщил замначальника пожарно-спасательной части Сергей Шумов, спасатели оперативно прибыли на место и под присмотром медиков переложили пострадавшего на мягкие носилки, а затем транспортировали его в автомобиль скорой помощи.

«С рваной раной головы, подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга пациент был госпитализирован в Сергиево-Посадскую районную больницу», — уточнил Шумов.

Фото: [ пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» ]

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь мужчине, который пострадал в ДТП с двумя легковыми автомобилями.