Аварийный жилой дом снесли в подмосковной деревне Губино

Здание жилого многоквартирного дома № 6 в аварийном состоянии ликвидировали в деревне Губино в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание 1960-х годов постройки — одноэтажное, блочное, общей площадью более 150 квадратных метров. В связи с моральным и физическим износом строение было признано аварийным и подлежащим сносу. В настоящее время участок свободен от аварийного объекта, строительный мусор утилизирован.

Сейчас администрация муниципалитета рассматривает перспективы использования освобожденного земельного участка. Всего на территории округа было выявлено чуть более трехсот объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие почти двести пятьдесят, что составляет 77% от общего количества.

Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что пять индустриальных парков нового формата создают в Московской области.