Аватарка перед атакой: напавший на техникум в Архангельске подражал американскому стрелку

Юноша, совершивший нападение на преподавателей Архангельского техникума строительства и экономики, вдохновлялся действиями американских стрелков. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Согласно информации источника, за пару часов до нападения парень сменил фотографию профиля в социальных сетях на изображение вооруженного человека в маске с пистолетом. Фотография сопровождалась надписями, намекающими на убийство Брайана Томпсона, генерального директора компании UnitedHealthcare, в Соединенных Штатах.

Известно, что ранее молодой человек пользовался уважением преподавателей, проявлял интерес к авиамоделированию и успешно участвовал в соревнованиях. Однако позднее его успеваемость снизилась, что привело к исключению со второго курса. Он скрыл этот факт от родителей, сообщив им, что сам решил прекратить обучение в техникуме и забрал документы.

Однокурсники описывают его как замкнутого человека, подчеркивая отсутствие у него друзей.

Утром 29 сентября бывший учащийся совершил нападение на учебное заведение, мотивированное местью за отчисление. По одной из версий следствия, его главной целью была классная руководительница. В результате нападения пострадали три человека, включая преподавательницу.