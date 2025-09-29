Бывший студент российского техникума напал с ножом на преподавателей

В Архангельске произошло нападение на преподавателей техникума, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Там 18-летний бывший студент учебного заведения, отчисленный ранее, проник в аудиторию во время проведения занятия и напал с ножом на сотрудников. По предварительной информации, мотивом нападения стала месть за отчисление из образовательного учреждения.

По свидетельствам очевидцев, дверь в кабинет внезапно открылась, и в помещение ворвался молодой человек, вооруженный ножом, в маске с изображением улыбки. Нападавший направился к преподавательнице, стоявшей у трибуны, и нанес ей несколько ударов ножом в область спины и шеи.

Затем он попытался наброситься на других присутствующих, но был обезврежен студентами, которые скрутили его до прибытия правоохранителей.

По имеющимся данным, молодой человек увлекался запрещенной в России тематикой и планировал нападение на свое бывшее учебное заведение. За два часа до совершения преступления он сменил аватарку в социальных сетях на изображение вооруженного мужчины в маске с пистолетом.

В настоящее время подозреваемый задержан. Две пострадавшие преподавательницы получили ножевые ранения и находятся под медицинским наблюдением.

