Авиабилеты в России могут подорожать за счет введения нового сбора

Министерство транспорта задумывается над тем, чтобы ввести специальный резервный фонд, из которого пассажирам будут выплачиваться деньги в случае отмены рейсов из-за банкротства авиаперевозчиков.

Организация «Ростех» ранее выступила с такой инициативой. По ее предложению, при оформлении перевозок самолетами с каждого клиента будет взиматься специальный регулируемый сбор. Он будет переводиться в компанию «Авиагарант», которая и будет возмещать деньги за отмененные рейсы.

«Цель сбора в том, чтобы пассажир получил возмещение за счет средств резервного фонда в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика», - указали в «Ростехе».

Об этом рассказала газета «Коммерсантъ». Вдобавок ко всему, такой фонд сильно поможет в случае массовых отмен авиарейсов, например при пандемиях.