Авиаэксперт Герасимов пояснил опасность столкновения птиц с самолетом

В аэропорту Иркутска пассажирский авиалайнер в момент взлета столкнулся со стаей птиц. Экипажем было принято решение вернуться на стоянку. Пострадавших не было. Эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал об опасных последствиях таких столкновений и как решаются такие инциденты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, при нахождении авиасудна на максимальной высоте столкновение с птицами исключено, так как пернатые там не летают.

Эксперт пояснил, что столкновение с птицами вероятно при взлете и посадке. И при скорости 350 км/ч столкновение с крупными пернатыми является попаданием снаряда из пушки.

По его мнению, при таких инцидентах пробивается фонарь кабины, при попадании птицы в носовой обтекатель выйдет из строя все аэронавигационное оборудование, при попадании в двигатель – он приходит в негодность.

Эксперт отметил, что риск подобных ситуаций при посадке ниже, чем при взлете.

Он пояснил, что для устранения подобных инцидентов работает соколиная служба, которая отгоняет их от самолетов. Тем не менее она работает только над аэропортами Сочи, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы, кроме Жуковского. Прочие российские аэровокзалы используют электронные ловушки-отпугиватели для птиц, которые являются менее эффективными, чем соколиная служба.