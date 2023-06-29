Авиаэксперт Герасимов сообщил о будущем дронов в России

Кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Согласно ей, дроны станут разрабатываться и применяться в различных гражданских отраслях. Заслуженный адвокат РФ, эксперт гражданской авиации Павел Герасимов рассказал, как беспилотники дадут возможность дальнейшему научно-техническому и экономическому прогрессу России, в каких сферах их станут использовать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, разработка беспилотных систем в нашей стране ведется уже около десяти лет. Так, беспилотники «Орион» применяются для фиксации очагов возгорания при пожарах в сибирских лесах.

Он добавил, что также станут развиваться технологии доставки грузов беспилотными системами.

Эксперт пояснил, что благодаря решению правительства РФ разработчики систем БПЛА будут иметь возможность получать субсидирование, а активное развитие беспилотной сферы экономики будет способствовать научно-техническому прогрессу России.