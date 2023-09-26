Авиаэксперт Смирнов считает, что за посадку авиалайнера в поле могут наказать руководство компании

По данным Росавиации, экстренная посадка самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле под Новосибирском случилась в связи с ошибкой пилотов. По словам заслуженного пилота Советского Союза Олега Смирнова, инцидент с этим самолетом создал «двоякую ситуацию», где пилоты должны понести наказание за непрофессионализм и награды за профессионализм при посадке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что при отказе техники профессиональным решением является посадка на любой аэродром, а не полет дальше.

По мнению эксперта, полет лайнера с выпущенными шасси наращивает расход топлива минимум вдвое.

Он подчеркнул, что при посадке пилоты и весь экипаж самолета действовали профессионально.

Смирнов добавил, что отдельными авиакомпаниями предписывается своим экипажам при поломке садиться лишь на те аэродромы, на которых имеются бригады по техобслуживанию. В Омске данная бригада отсутствовала. Поэтому при наличии доказательств того, что причиной смены курса самолета стало именно это, то за инцидент будут наказаны и пилоты, и руководство авиакомпании.