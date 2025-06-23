Авиакомпании России прекратили полеты в страны Ближнего Востока

Фото: [ Военно-историческая реконструкция битвы за Сталинград у храма ВС РФ в Кубинке/Медиасток.рф ]

Росавиация обновила важные рекомендации по полетам российских авиакомпаний в воздушном пространстве пяти ближневосточных стран.

Согласно обновленным указаниям ведомства (NOTAM), под ограничения попали Иран, Израиль, Катар, Иордания и Ирак. В документе предписано не выполнять рейсы в аэропорты Израиля и Ирана или совершать вылеты из них.

Ограничения введены в связи с эскалацией конфликта в регионе и действуют до особого распоряжения. Предварительно запрет установлен до 02:59 по московскому времени 26 июня 2025 года. Ведомство регулярно обновляет рекомендации для авиаперевозчиков в зависимости от развития ситуации.

Авиакомпании уже начали корректировать маршруты полетов, избегая закрытых зон. Пассажирам, у которых были запланированы перелеты в указанные страны, рекомендуется уточнять информацию у перевозчиков.

Ранее сообщалось, что Иран начал масштабную военную операцию против военных баз США в Ираке и Катаре.