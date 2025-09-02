Авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты после авиакатастрофы с Ан-24

Авиакомпания «Ангара» находится под угрозой прекращения полетов из-за массовых нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзором) после катастрофы Ан-24 в июле 2025 года, сообщила газета «Известия».

Проверки, проведенные после трагедии, показали системные проблемы в летной работе, техническом обслуживании и подготовке экипажей. Выяснилось, что более половины авиапарка эксплуатируется с нарушениями требований по поддержанию летной годности.

Росавиация уже аннулировала сертификат организации по техническому обслуживанию и авиационного учебного центра «Ангары». Решение по аннулированию сертификата эксплуатанта пока не принято, но, если это произойдет, авиакомпания полностью прекратит полеты.

Эксперты отмечают, что в случае приостановки деятельности на Востоке России возникнут серьезные проблемы с авиаперелетами, поскольку другие перевозчики не обладают достаточным парком Ан-24 и Ан-26. Кроме того, в Иркутской области не осталось учебных центров для подготовки специалистов для этих моделей.

Как отмечает издание, ключевой проблемой авиаотрасли является отсутствие в России сертифицированного производства и ремонта запчастей для Ан-24. Детали часто поступают без документов, что нарушает требования безопасности.

Отмечается, что для обучения экипажей необходимы центры с одобренными программами и тренажерами, которые сейчас отсутствуют.

В качестве альтернативы российские авиакомпании рассматривают возможность использовать легкие самолеты малой авиации для региональных перевозок. Однако, отмечают эксперты, это лишь частично компенсирует потребности, особенно в отдаленных районах страны.

