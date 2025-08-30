Летевший в Египет авиалайнер экстренно приземлился в Венеции из-за тошноты у пассажиров

На борту авиалайнера British Airways, следовавшего в Египет, произошел тревожный инцидент, в результате которого ряд путешественников столкнулись с резким ухудшением самочувствия.

Причиной недомогания, как предполагается, стало влияние токсичных испарений в салоне воздушного судна. Соответствующая информация была обнародована изданием Daily Star.

По словам 61-летней британки Мелани Уэллс, сразу после вылета из лондонского аэропорта Гатвик у нее началась сильная головная боль. Через два часа полета плохо стало нескольким членам экипажа и другим пассажирам — у людей появилась тошнота и головные боли.

Экипаж принял решение о необходимости экстренной посадки, и самолет приземлился в Венеции. Для эвакуации людей на борт поднялись медики и сотрудники аварийных служб в защитных костюмах. Из-за инцидента вылет задержался на 8 часов, лайнер вернули в Лондон, а пассажиры смогли вылететь в Шарм-эш-Шейх только на следующий день.

Официальная позиция авиаперевозчика кардинально отличается от свидетельств пассажиров. British Airways заявили, что следов токсинов или дыма на самолете не обнаружено, а инцидент объяснили «технической проблемой». Авиакомпания отказалась компенсировать пассажирам пропущенную ночь в отеле.

