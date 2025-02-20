Авиация сбросила более 400 тонн воды на горящее на юге Москвы здание
Более 400 тонн воды сбросили с вертолета на горящее здание на юге Москвы
Фото: [телеграм-канал МЧС России]
К тушению пожара на Варшавском шоссе, где горит здание Института вычислительной техники, привлекли авиацию. С вертолета уже сброшено более 400 тонн воды, сообщает телеграм-канал МЧС России.
Административное здание загорелось вечером в среду, 19 февраля. Внутри находилось 30 человек, все они эвакуировались до приезда пожарных.
По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. Борьбу с огнем ведут более 170 пожарных, задействовано 50 единиц техники. К тушению пожара привлечен вертолет.
Пожар локализован на площади 1500 кв. м.
Ранее сообщалось о том, что суд арестовал двух поджигателей электричек в подмосковных Лобне и Дмитрове.