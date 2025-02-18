Суд арестовал двух поджигателей электричек в подмосковных Лобне и Дмитрове

В Останкинском суде города Москвы было принято решение о заключении под стражу двух мужчин по делу о поджогах электричек в преддверии Нового года в подмосковных городах Лобня и Дмитров в декабре 2024 года. Об этом стало известно из материалов дела, предоставленных ТАСС.

По информации, полученной от правоохранительных органов, в конце декабря Жаров и Кулаков проникли на территорию железнодорожных станций. Они разбили стекла в кабинах машинистов и подожгли их. В Лобне пожар удалось быстро ликвидировать, но в Дмитрове электричка получила серьезные повреждения, ее пришлось снять с эксплуатации.

«Установлено, что Артем Жаров и его подельник Даниил Кулаков согласились совершить поджог двух электропоездов по заданию неизвестного заказчика из телеграм-канала за 100 тыс. руб. Роль Жарова как соучастника заключалась в видеофиксации на камеру в качестве отчета противоправных акций, а его знакомый Кулаков непосредственно осуществил поджог двух электропоездов», — приводится в материалах дела.

Адвокаты обвиняемых в свою очередь настаивают на том, чтобы действия их подзащитных были квалифицированы не как террористический акт (статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации), а как умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, а также приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статьи 167 и 267 Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно).

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в причастности к поджогам электричек в Подмосковье. Оба фигуранта должны были получить вознаграждение в размере более 150 тыс. руб. Сначала преступники подожгли поезд в Лобне, а затем — состав в Дмитрове.