Авиацию привлекли к тушению пожара в производственном здании в Люберцах

К тушению крупного пожара на территории завода в Люберцах привлекли авиацию.

Огонь ликвидируют около восьмидесяти спасателей и более двадцати единиц техники, в том числе вертолет КА-32. Также на место вылетел вертолет Ми-26, сообщила пресс-служба МЧС России.

В настоящее время площадь пожара увеличилась почти в два раза — до 3,5 тысячи квадратных метров. Изначально огонь распространился на площади 1,6 тысячи «квадратов».

Других подробностей ЧП не приводится, информация о пострадавших не поступала.