Австралия передала Украине планирующие авиабомбы

Австралийские военные передали Украине планирующие авиационные бомбы, которые были ранее сняты у них с вооружения. Об этом сообщило издание Australian Defence Magazine .

По утверждению экспертов, Киеву из Австралии были поставлены бомбы марки JDAM-ER.

«Австралия передала планирующие бомбы Украине после их снятия с вооружения», — указали они.

При этом у издания нет никаких подробностей в виде того, когда эти бомбы были отправлены в распоряжение Киева, и сколько единиц боеприпасов было поставлено ВСУ. Специалисты напомнили, что еще в апреле текущего года австралийцы направили на Украину некое количество снарядов класса «воздух-земля», а в июле они повторили такую поставку.

Ранее сообщалось, что бомбы типа JDAM-ER собираются отправить Украине из Соединенных Штатов. Их захотели включить в очередной пакет помощи ВСУ, хотя официально данный тип боеприпаса не входит в список поставок.