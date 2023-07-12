Австралия поставит Украине бронированные машины Bushmaster

Владимир Зеленский сообщил о том, что провел переговоры о новом пакете военной помощи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

По словам президента Украины, Австралия поставит 30 бронетранспортеров Bushmaster.

Ранее такие машины уже передавались Киеву. В Австралии их выпустили более тысячи штук, что значительно превосходит потребности страны.

Достоинствами бронетранспортера называют его простоту в управлении и надежную противоминную защиту. К недостаткам относят не слишком высокую проходимость.

К тому же, в стандартной комплектации Bushmaster не может оказывать серьезную огневую поддержку. В большей степени, это неплохо защищенная машина для перевозки пехоты.