Австралия потратит больше миллиарда долларов на закупку крылатых ракет у США

Правительство выделит 1,1 миллиардов долларов на приобретение 200 ракет Tomahawk для установки на эсминцы. Еще 60 ракет AARGM-ER будут куплены для подвески на новые истребители.

О подобных намерениях Канберра заявила еще осенью 2021 года. Перевооружение армии и флота должно проходить в рамках альянса AUKUS, в который входят австралийцы, Соединенные Штаты и Великобритания. Теперь же министр обороны Ричард Марлз объявил, что для унификации вооружений в рамках военного блока будут тратиться внушительные суммы. Они пойдут на приобретение конкретных систем.

Слова министра привело ТАСС. Крылатые ракеты Tomahawk будут направлять на эсминцы типа Hobart. А боеприпасы повышенной дальности AARGM-ER начнут устанавливать на истребители Super Hornet и F-35A Lightning II.