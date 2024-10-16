Австралия собралась передать Украине 49 танков Abrams

Австралия собирается передать Украине почти 50 американских танков Abrams, сообщает зарубежный канал ABC. При этом техника не является новой, а некоторые экземпляры устарели или нуждаются в ремонте.

Целую партию из 49 тяжелых танков американского производства M1A1 Abrams могут передать Украине. С такой инициативой выступают в Австралии. При этом там не скрывают, что некоторые образцы нуждаются в ремонте. Те, которые починить не удастся, Киев может пустить на запчасти.

«Эти танки обеспечат Вооруженным силам Украины большую огневую мощность и мобильность», — заявил министр оборонной промышленности по делам международного развития и Тихого океана Пэт Конрой.

Напомним, что Австралия поддерживает западные санкции против России и помогает Украине. В апреле 2024 года канал ABC отмечал, что общий объем помощи со стороны Канберры превысил 880 миллионов долларов.

Россия неоднократно предупреждала Австралию и страны Запада в целом, что поставки Киеву лишь затягивают конфликт.

Ранее сообщалось, что Украина попросила Австралию предоставить списанную военную технику.