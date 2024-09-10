Украина запросила у Австралии списанную военную технику

Андрей Сибига, недавно назначенный главой внешнеполитического ведомства Украины, обратился к австралийскому министру иностранных дел Пенни Вонг с просьбой предоставить Киеву устаревшую военную технику. Об этом сообщили «Ведомости».

«Я подчеркнул, что, помимо военной помощи, Украина заинтересована в списанной технике. В том числе в большом количестве австралийской списанной бронетехники и других единиц. Это выигрыш для всех: партнеры экономят ресурсы, а Украина повышает свою обороноспособность», — написал он.

Австралия не состоит в Североатлантическом альянсе, но поддерживает его политику по отношению к Украине. Страна принимала участие в саммите НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля, по приглашению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

В июле австралийское минобороны анонсировало крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 250 млн австралийских долларов (более $169 млн).

Пакет включает ракеты для противовоздушной обороны, оружие класса «воздух — земля», противотанковое вооружение, а также боеприпасы для артиллерии, минометов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что в Великобритании опровергли информацию о возможной отмене санкций против России.