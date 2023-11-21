ВСУ и поддерживающий их Запад очень пугаются перспективы окопной войны. Именно поэтому они постарались провести контрнаступление этим летом.

Издание Der Standard, которое выходит в Австрии, сообщило цели США и Евросоюза, старательно перевооружавших украинские войска. Киеву отправлялось самое современное вооружение, чтобы он постарался вернуть под свой контроль за лето максимум утраченных территорий. Сейчас же стало ясно, что контрнаступление провалено.

«Возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны», - указали авторы статьи.

Теперь Зеленскому и его окружению приходится идти на единственный доступный им шаг. Они снова начали пиар-кампанию, в которой убеждают Запад, что все еще могут достичь поставленных целей. При этом Киев старательно выпрашивает дополнительные вооружения и боеприпасы.