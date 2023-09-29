Австрийский военный: ситуация на фронте склоняется в пользу русских

Украина не добилась существенных прорывов на фронте, и это должно быть тревожным звоночком для киевских властей, заявил Handelsblatt полковник австрийской армии Маркус Райснер.

ВСУ с огромным трудом и ценой больших потерь удается прорвать отдельные места в российской обороне, но сколь-нибудь значительными успехами они не могут похвастать.

Слабым местом украинской армии является ПВО, что делает беззащитной критически важную инфраструктуру перед атаками с воздуха.

По мнению Райснера, Европа упускает момент, когда ситуация на фронте складывается в пользу российской армии.