Австрийский военный: ситуация на фронте склоняется в пользу русских
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Украина не добилась существенных прорывов на фронте, и это должно быть тревожным звоночком для киевских властей, заявил Handelsblatt полковник австрийской армии Маркус Райснер.
ВСУ с огромным трудом и ценой больших потерь удается прорвать отдельные места в российской обороне, но сколь-нибудь значительными успехами они не могут похвастать.
Слабым местом украинской армии является ПВО, что делает беззащитной критически важную инфраструктуру перед атаками с воздуха.
По мнению Райснера, Европа упускает момент, когда ситуация на фронте складывается в пользу российской армии.