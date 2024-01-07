Автобус с российскими туристами попал в жесткое ДТП на Шри-Ланке

По предварительным данным, туристический автобус выехал слишком рано и водитель уснул за рулем.

Микроавтобус выехал рано утром после двухдневной экскурсии с 10 пассажирами. В какой-то момент пути транспорт врезался в грузовик на полной скорости. От удара машину сильно деформировало.

По предварительным данным, погиб один мужчина. Как сообщает Mash, это 42-летний житель Октябрьского, который находился на переднем сидении автобуса. Источник передает, что погибший — исполнительный директор одной из металлообрабатывающих компаний в Башкирии.

Остальные пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Пассажиров доставали из окон.

Супруга погибшего не предъявляла претензий к организаторам экскурсии. Однако другие туристы их имеют: они заявили, что водитель часто вилял на дороге и пассажиры уже высказывали свои опасения о безопасности до ДТП.