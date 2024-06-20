Автобус сбил насмерть женщину на вокзале в Домодедово

В Домодедово маршрутный автобус насмерть сбил женщину, стоявшую на остановке автовокзала. Установление обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел сегодня в 8:40 часов на местном автовокзале. Водитель маршрутного автобуса начал объезжать второй автобус по перрону автостанции, но не справился с управлением и наехал на 39-летнюю женщину.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Домодедовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела.